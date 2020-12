Deutschlands beste Autohändler 2021

Mehr als 3,6 Millionen Neuwagen haben wir Deutschen im vergangenen Jahr gekauft. Dazu kommt noch einmal die doppelte Menge an gebrauchten Autos (Quelle: Statista). Mit einem Gesamtvolumen von über 200 Milliarden Euro ein riesiger Markt! Für viele ist der Autokauf nach dem Immobilienerwerb die zweitgrößte Investition im Leben. Der durchschnittliche Neuwagenpreis ist laut Statista im vergangenen Jahr auf 33.580 Euro geklettert. Wer so viel Geld ausgibt, will natürlich an ein Autohaus geraten, das gut berät und faire Preise macht.

Wir brauchen Ihre Hilfe!



Unter allen Teil­nehmern ver­ losen wir fünf Akku-­Bohr­schrauber von Kunzer. ©Hersteller Aus diesem Grund sind AUTO BILD und Statista auf der Suche nach den kompetentesten und seriösesten Händlern Deutschlands. Ob Niederlassungen, Vertrags- und freie Händler, Oldtimerspezialisten oder Reisemobilexperten – um bei dieser Fülle durchzublicken, brauchen wir Ihre Hilfe! Knapp 40.000 Händler gibt es bundesweit, welcher gehört aus Ihrer Sicht zu den 1000 besten? Wo wird kompetent beraten? Wo stimmt der Service? Und wo lässt sich ein fairer Preis verhandeln? Lassen Sie uns an Ihren Erfahrungen teilhaben.



Mitmachen und hochwertigen Akkuschrauber gewinnen

Machen Sie mit bei unserer großen Online-Umfrage. Zusammen mit dem Online-Portal Statista werten wir alle korrekt ausgefüllten Fragebögen aus und erstellen einen großen Marktspiegel, um im Frühjahr die 1000 besten Autohändler Deutschlands in AUTO BILD zu küren. Mitmachen lohnt sich, unter allen Teilnehmern verlosen wir hochwertige Akkuschrauber. Jetzt mitmachen! Hier geht es zur Kunden-Umfrage Jetzt mitmachen! Hier geht es zur Händler-Umfrage