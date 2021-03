Die besten Autohändler Deutschlands

Ein neues Auto soll her? Oder ein Gebrauchter? Wo Sie in Ihrer Region am besten Autos kaufen können, sagt die siebte große Umfrage von AUTO BILD und Statista. Die Ergebnisse finden Sie hier.

Als Kunde sollten Sie auf das Gütesiegel "Beste Autohändler 2021" achten. Dann haben Sie einen Top-Händler gefunden. ©AUTO BILD noch knapp 15.000 Euro. Viel Geld, so oder so. Umso wichtiger ist es, dass der Kunde beim Autohändler eine faire und kompetente Beratung erhält. Doch wie findet man einen Betrieb, in dem man freundlich empfangen und gut beraten wird? Welcher Händler bietet einen guten Preis und nach dem Kauf einen ebenso guten Service? Diese Fragen sind nicht leicht zu beantworten, schließlich gibt es in Deutschland mehr als 38.000 Kfz-Betriebe. Deshalb suchten AUTO BILD und das Marktforschungsinstitut Statista zum siebten Mal in Folge die 1000 besten Autohändler in Deutschland.

Händler und Kunden wurden befragt

In einer Umfrage über autobild.de interviewte Statista zwischen November 2020 und Januar 2021 rund 12.000 Kunden, die sich in den vergangenen drei Jahren ein Auto gekauft haben. Sie bewerteten die Händler in vier Kategorien:

1. Beratung: Wie kompetent und freundlich informieren die Verkäufer?

2. Angebot: Wurden Informationen und Verkaufsbedingungen fair und transparent mitgeteilt, Probefahrten und Zusatzleistungen angeboten?

3. Preis: Wie schätzen Sie das Preisniveau und die Flexibilität der Verkäufer bei den Preisverhandlungen ein?

4. Gesamteindruck: Würden Sie bei diesem Händler wieder ein Auto kaufen, und wie bewerten Sie den Service nach dem Autokauf?

In einem dritten Teil der Erhebung konnten sich die Leser von AUTO BILD online über unsere Webseite an der Händlerbefragung beteiligen. Händler und private Autokäufer waren zudem aufgefordert, bei der Befragung jedes ihnen bekannte Autohaus zu bewerten oder zu empfehlen. Dabei wurde jeder Händlerbetrieb mit Geschäftsadresse in Deutschland berücksichtigt. Allerdings musste jeder Standort eine Mindestanzahl von Bewertungen erhalten, um in der diesjährigen Statistik aufzutauchen. Bei der Auswertung der Daten wurden alle Händler von den Statista-Experten gleich behandelt: Ob Vertragshändler oder Autohaus ohne Markenbindung, große Kette oder kleiner Familienbetrieb. Daraus ist am Ende die Liste mit jenen 1000 Händlern entstanden, die von Kunden und Kollegen die besten Noten erhalten haben. Herzlichen Glückwunsch an alle Autohäuser, denen eine gute Kundenbindung, konkurrenzfähige Preise und fairer Service wichtiger sind als der schnelle Euro. Wir haben die Tophändler nach Postleitzahlen sortiert. So können Sie schnell schauen, welcher in Ihrer Region auftrumpft. Alle Ergebnisse finden Sie in AUTO BILD 12/2021 oder im nachfolgenden PDF-Download: PDF-Download hier! Die 1000 besten Autohändler

So funktionierte die Befragung

Wie genau die Ermittlung der 1000 besten Autohändler funktionierte, lesen Sie im nachfolgenden Fragen- und Antworten-Katalog.

Was steht hinter der Auszeichnung "Beste Autohändler 2021"?

Bereits zum siebten Mal ermittelten AUTO BILD und die Statista GmbH die besten 1.000 Neu- und Gebrauchtwagenhändler in Deutschland, um privaten Autokäufern Orientierung in der regionalen Autohändler-Landschaft mit über 38.000 Händlern in Deutschland anzubieten. Die Top-Liste der besten 1.000 Autohändler wurde, wie in den vergangenen Jahren, auf Basis der Urteile einer breiten Kundenbefragung und der Empfehlungen der Autohändler selbst erstellt.

Wer konnte an der Befragung teilnehmen?

• Autohändler

Über 20.000 Autohändler wurden von der Statista GmbH, dem unabhängigen Marktforschungsinstitut, per E-Mail zu einer Online-Befragung eingeladen. Die Autohändler hatten dort die Möglichkeit, ihre Kollegen zu empfehlen. Unter den eingeladenen Händlern befanden sich u.a. die umsatzstärksten 6.000 sowie die in 2020 ausgezeichneten besten 1.000 Autohändler. Die Liste der eingeladenen Händler wurde sorgfältig über Unternehmensdatenbanken, Branchenverbände und Internetverzeichnisse recherchiert. Zudem wurde jedem Autohändler über autobild.de die Möglichkeit gegeben, an der Befragung teilzunehmen.



• Kunden

Kunden, die innerhalb der letzten drei Jahre ein Auto gekauft haben oder sich momentan aktiv über den Kauf eines neuen Autos informieren, wurden über ein Online-Access-Panel befragt. Zudem hatte jeder Kunde die Möglichkeit, über autobild.de Bewertungen abzugeben. Insgesamt wurden ca. 12.000 Kunden befragt.

Die Teilnahme an den Umfragen war selbstverständlich kostenlos und ohne weitere Verpflichtungen für die Teilnehmer. Die ausgesprochenen Empfehlungen und Bewertungen bleiben natürlich, auch AUTO BILD gegenüber, anonym und wurden nur aggregiert ausgewertet.

Wann fanden die Befragungen statt?

Die Kundenbefragungen fanden im Zeitraum von November 2020 bis Januar 2021 und die Händlerbefragungen im Zeitraum von Dezember 2020 bis Januar 2021 statt.

Was wurde abgefragt?

• Autohändler

Die Händler konnten deutschlandweit alle ihnen bekannten Autohändler empfehlen, die sie selbst einem Kunden weiterempfehlen würden. Eigennennungen waren hierbei selbstverständlich nicht zulässig und wurden in der Datenkontrolle und -validierung von Statista aussortiert und somit nicht gewertet.



• Kunden

Die Befragten konnten alle Autohäuser nennen, die sie kennen. Für die Autohäuser, mit denen sie bereits konkrete Erfahrungen gemacht hatten, wurde die Weiterempfehlungsbereitschaft abgefragt. Zudem konnten die Kunden für jedes Autohaus Aussagen aus den folgenden vier Kategorien bewerten:

• Beratung: z.B. Auftreten und Kompetenz der Verkäufer

• Angebot: z.B. Transparenz von Informationen und Konditionen, Angebot von Probefahrten und Zusatzservices

• Preis: z.B. Preisniveau und Verhandlungsbereitschaft der Verkäufer

• Gesamtzufriedenheit: z.B. Wiederkaufswahrscheinlichkeit, Bewertung des After-Sales-Servi ce

Welche Autohändler konnten empfohlen und bewertet werden?

In den Online-Befragungen konnten Händler und private Autokäufer jedes ihnen bekannte Autohaus empfehlen bzw. bewerten, so dass jedes Autohaus die Chance hat, in der Auswertung berücksichtigt zu werden. In der Befragung wurden Autohäuser mit einem eigenen Standort in Deutschland berücksichtigt.



Als Unterstützung bei der Nennung der Autohäuser war in den Fragebögen eine Longlist mit über 35.000 Autohändlern hinterlegt. Die Befragungsteilnehmer erhielten anhand einer Autovervollständigungsfunktion nach Start der Eingabe passende Vorschläge zu ihrer Eingabe (ähnlich einer Google-Suche). Alle nicht in der Longlist hinterlegten Autohändler konnten aber natürlich ebenfalls als freie Nennung genannt und bewertet werden.

Wie wurden die "Besten Autohändler 2021" ermittelt?

Die Händlerempfehlungen und Kundenurteile wurden nach Abschluss der Feldphase in einem Scoringmodell zur Ermittlung der besten Autohändler 2021 zusammengeführt. Berücksichtigt werden darin für jeden Standort:

• Anzahl von Empfehlungen durch Händler

• Anzahl von Nennungen durch Kunden (Bekanntheit der Autohäuser)

• Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden

• Kundenbewertung in den vier Kategorien Beratung, Angebot, Preis und Gesamtzufriedenheit



Zu den Einzelaspekten der vier Kategorien wurden die Teilnehmer gefragt, wie wichtig ihnen diese beim Autokauf sind. Auf Basis dieser Antworten wurden die jeweiligen Aspekte in der Auswertung unterschiedlich gewichtet und in eine Gesamtnote (in Schulnoten) überführt .



Des Weiteren musste eine Mindestzahl an Bewertungen erreicht werden, damit das Autohaus bei der Ermittlung der besten Autohändler 2021 berücksichtigt wird.



Im Anschluss wurde für jeden der besten 1000 Händler das Neuwagen-Angebot nach Pkw-Marken ermittelt. Die Recherche zur Ermittlung der jeweiligen Marken erfolgte über die Händlerwebseiten, die Händlersuchfunktion der einzelnen Marken, sowie telefonisch.