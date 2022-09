Bei einem Angebot von knapp 38.000 Kfz-Werkstätten ist es gar nicht so leicht, die richtige zu finden. Da stellt sich die Frage, was eine gute Werkstatt eigentlich auszeichnet. Sie sollte selbst bei komplizierten Fehlern die Ursache finden, verständlich und transparent beraten und fachgerecht reparieren – alles pünktlich zum vereinbarten Termin und natürlich zu einem fairen Preis. Eigentlich selbstverständlich, sollte man meinen. Nun ja, bei dem Dschungel an Kfz-Reparaturbetrieben in ganz Deutschland bleibt die Suche nach einer guten Werkstatt trotzdem schwierig. Zur Orientierung bei der Werkstattwahl veranstaltet AUTO BILD regelmäßig mit den Datenprofis von Statista den Werkstatt-Check. Bereits zum siebten Mal beleuchten wir, welche Betriebe AUTO BILD-Leser in Sachen Leistungsfähigkeit, Service und Qualität für die besten halten.