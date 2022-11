Wer gehört zu den besten Caravan- und Reisemobilhändlern? Um Käufern und Reisemobil-Interessierten Orientierung in der Händler-Landschaft in Deutschland zu bieten, benötigen AUTO BILD REISEMOBIL und das unabhängige Marktforschungsinstitut Statista wieder Sie, liebe Leser, für eine deutschlandweite Kundenbefragung. Haben Sie in den letzten Jahren ein Reisemobil oder einen Caravan gekauft? Oder planen Sie in nächster Zeit, ein Reisemobil zu mieten oder zu kaufen? Dann brauchen wir Ihre Hilfe. Welche Händler gehören aus Ihrer Sicht zu den 150 besten Betrieben?