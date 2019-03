Besonders der Theorietest hatte die Köpfe der Finalisten zum Qualmen gebracht. In nur 20 Minuten mussten sie 30 Fragen rund um die Themen Reisemobiltechnik, Straßenverkehrsrecht und Campinggeschichte beantworten. Der Fragebogen blieb nicht die einzige Aufgabe, für die die Camper ihren Grips brauchten. So hatten beim Beladen der Heckgarage jene Teilnehmer einen erheblichen Vorteil, die noch das Computerspiel Tetris kennen. Eine schnelle Auffassungsgabe wiederum war für eine andere Prüfung von Vorteil: In kürzester Zeit sollte ein präpariertes Fahrzeug, das den Urlaubszustand simuliert, abfahrbereit gemacht werden. Ist alles sicher verstaut? Sind alle Kabel ausgezogen? Doch wir wollen nicht zu viel verraten, denn wer weiß: Vielleicht kämpfen auch Sie, liebe Leser, irgendwann einmal beim großen Finale von "Deutschlands beste Reisemobilisten" um einen unserer tollen Preise!