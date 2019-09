Mit einer guten Werkstatt ist es wie mit dem geliebten Partner. Wer den richtigen gefunden hat, gibt ihn nicht wieder her. Dabei ist die Auswahl an Kfz-Betrieben riesig: markengebundene oder freie Werkstätten, Spezialisierungen auf Elektronik, Motoren-Instandsetzung, Karosseriearbeiten oder Lackierungen. Insgesamt gibt es rund 36.750 Kfz-Betriebe in Deutschland, darunter 15.200 markengebundene und 21.550 freie Werkstätten. Und die Werkstätten haben gut zu tun: Der Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe (ZDK) nennt die Zahl von 70 Millionen Reparatur- und Wartungsaufträgen pro Jahr. Vom Klimaservice bis zur Oldtimer-Restauration.



Suche nach der richtigen Werkstatt nicht immer einfach

Oldtimer und Sportwagen: Spezialisierte Betriebe helfen bei der Ersatzteilsuche. Keine Frage, die meisten Werkstatt-Profis beherrschen ihr Handwerk. Aber gerade wenn es um die ganz kniffligen Fälle geht – eine komplizierte Fehlersuche in der Fahrzeugelektronik, ein schwer zu reparierendes Problem an der Motorentechnik – braucht man die besten Mechatroniker an der Hebebühne. Denn ein guter Schrauber sollte selbst komplizierte Technik verstehen und kompetent instandsetzen können, verständlich beraten und fachgerecht sowie zu einem fairen Preis reparieren. Und das bitte freundlich und pünktlich. Eigentlich selbstverständlich, sollte man meinen. Nun ja, bei dem Dschungel an Kfz-Reparaturbetrieben in ganz Deutschland bleibt die Suche nach einer guten Werkstatt trotzdem schwierig.

Rund 13.000 Teilnehmer wählten die Besten der Besten

Licht-Test: Viele der Werkstätten machen bei den Lichtwochen im Oktober mit. Deshalb haben wir in diesem Jahr wieder zusammen mit den Statistikprofis von Statista, einem unabhängigen Meinungsforschungsinstitut, die 1000 besten Werkstätten Deutschlands ermittelt. Bereits zum vierten Mal. Und bei dieser Umfrage hatten – anders als bei den von uns durchgeführten Werkstatt-Tests – Sie das Wort. Wir wollten wissen, welche Werkstatt Sie uns oder Ihren Freunden empfehlen würden, und wer Ihrer Meinung nach zu den besten Schraubern der Republik gehört. Etwa 13.000 Werkstattkunden und AUTO BILD-Leser haben an der Aktion teilgenommen und unsere Online-Fragebögen ausgefüllt. Darin wurden unter anderem die Qualität der Arbeit, der Service, die Zuverlässigkeit bei Terminen sowie die Transparenz der Rechnung und die Sauberkeit der Werkstatt bewertet. Außerdem konnten rund 20.000 Werkstattbetriebe einen Kollegen empfehlen. Dabei spielte es keine Rolle, ob es sich um eine Vertragswerkstatt oder einen freien Kfz-Betrieb handelte.

Hier finden Sie die Top-Werkstätten des Landes