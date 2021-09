Zwischen Werkstatt und Autofahrer ist Vertrauen ein ganz wichtiger Punkt – schließlich geht es bei vielen Reparaturen um die Verkehrssicherheit des Wagens und oft auch um sehr viel Geld. Für den Laien ist es dabei fast unmöglich, die Qualität einer Werkstatt zu erkennen. Sauberkeit in der Halle, eine schriftliche Auftragsannahme, das Erklären der notwendigen Arbeiten am Auto und eine transparente Rechnungserstellung sorgen für ein gutes Gefühl. Aber Gefühle sind so eine Sache, wichtiger sind Erfahrungen! Und da brauchen wir Sie, schließlich ist die Auswahl an Kfz-Betrieben riesig: markengebundene oder freie Unternehmen, Spezialisierungen auf Elektronik, Motoreninstandsetzung, Karosseriearbeiten oder Lackierungen. Insgesamt gibt es über 36.000 Kfz-Betriebe in Deutschland. Keine Frage, die meisten der rund 436.200 Werkstatt-Profis beherrschen ihr Handwerk. Aber gerade, wenn es um die ganz kniffligen Fälle geht, braucht man die besten Mechatroniker.

Über 12.000 Teilnehmer wählten die Besten der Besten

Deshalb haben wir in diesem Jahr wieder zusammen mit den Datenprofis von Statista die 1000 besten Werkstätten Deutschlands ermittelt. Und bei dieser Umfrage hatten – anders als bei den von uns durchgeführten Werkstatt-Tests – Sie das Wort. Wir wollten wissen, welche Werkstatt Sie uns oder Ihren Freunden empfehlen würden. Über 12.000 Werkstattkunden und AUTO BILD-Leser haben an der Aktion teilgenommen, unsere Fragebögen online ausgefüllt und die Qualität der Werkstätten beurteilt. Außerdem konnten Werkstattbetriebe einen Kollegen empfehlen. Am Ende ermittelte Statista aus allen Daten die 1000 Werkstätten, die über ganz Deutschland verteilt die besten Bewertungen erhalten haben. Glückwunsch an alle Betriebe, denen laut ihren Kunden zuverlässige Arbeit wichtiger ist, als den schnellen Euro zu verdienen! Zoom Das Gütesiegel "Beste Werkstätten 2021/22" weist darauf hin: Sie haben eine Top-Werkstatt gefunden.





Hier finden Sie die Top-Werkstätten des Landes

Wir haben die Top-Werkstätten nach Postleitzahlen sortiert mit der Kundennote aus der Umfrage dargestellt. So können Sie schnell eine passende Werkstatt für Ihr Fahrzeugmodell finden und schauen, welcher Betrieb in Ihrer Nähe auftrumpft. Diese Übersicht ist eine echte Hilfe bei der Werkstattsuche und nur in Teamarbeit mit Ihnen möglich. Dafür ein großes Dankeschön aus der AUTO BILD-Redaktion! Alle Ergebnisse finden Sie in AUTO BILD 40/2021 oder nachfolgend als PDF zum Download.

So funktionierte die Befragung



Wie genau die Ermittlung der 1000 besten Werkstätten funktionierte, lesen Sie hier im Fragen- und Antworten-Katalog