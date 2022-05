Zoom Zu gewinnen gibt es einen von fünf Twercs Akku-Werkzeugkoffern von Vorwerk mit Stichsäge, Heißklebepistole, Bohrschrauber und Tacker im handlichen Ladekoffer.



Also ran an den Rechner! Dafür schon vorab ein großes Dankeschön von uns. Doch die Aktion lohnt sich nicht nur für die Werkstätten. Jeder, der sich an der Aktion "Die 1000 besten Werkstätten" beteiligt, hat die Möglichkeit, an der Verlosung von fünf Twercs Werkzeugkoffern von Vorwerk teilzunehmen. Der DIY-Koffer vereint vier hochwertige Akku-Werkzeuge: Heißklebepistole, Bohrschrauber, Stichsäge und Tacker. Für stets einsatzbereite Geräte sorgt der Twercs Koffer, der Aufbewahrung und Ladestation zugleich ist. Viel Glück!