Ein neues Auto soll her? Oder doch eine Occasion? Wo Sie in Ihrem Kanton am besten Autos kaufen können, sagt die erste Umfrage von AUTO BILD und Statista. Die Ergebnisse finden Sie hier.

Neuwagen, gebrauchter Verbrenner oder Elektroauto? Autokäufer stehen oft vor schwierigen Entscheidungen. Umso wichiger ist ein Autohändler, der fair und kompetent berät. Doch wie findet man einen Betrieb, in dem man freundlich empfangen und gut beraten wird? Welcher Händler bietet einen guten Preis und nach dem Kauf einen ebenso guten Service? Diese Fragen sind nicht leicht zu beantworten, schliesslich gibt es in der Schweiz mehr als 5000 Kfz-Händler. Deshalb suchten AUTO BILD und das Marktforschungsinstitut Statista zum ersten Mal die 500 besten Autohändler der Schweiz.

Händler und Kunden wurden befragt

Im Januar und Februar 2021 bat Statista rund 3000 Kunden, die sich in den vergangenen drei Jahren ein Auto gekauft haben, die Händler in vier Kategorien zu benoten:



● Beratung: Wie treten die Verkäufer auf, sind sie kompetent?

● Angebot: Sind die Unterlagen vollständig und die Informationen transparent?

● Preis: Stimmt das Preisniveau, und ist der Verkäufer bereit, über den Preis zu verhandeln?

● Gesamteindruck: Würden Sie bei diesem Händler noch einmal kaufen, und wie bewerten Sie den Service nach dem Autokauf?



Ausserdem wurden 2500 Händler eingeladen, ihre Kollegen online zu bewerten. Händler sowie private Autokäufer konnten jedes ihnen bekannte Autohaus bewerten. Berücksichtigt wurde unabhängig von der Größe jeder Händler mit Sitz in der Schweiz, der eine Mindestanzahl von Bewertungen erhalten hat. Wir haben die Tophändler nach Postleitzahlen sortiert. So können Sie schnell schauen, welcher in Ihrer Region auftrumpft. Alle Ergebnisse finden Sie in AUTO BILD 14/2021 oder im nachfolgenden PDF-Download: PDF-Download hier! Die 500 besten Autohändler

So funktionierte die Befragung

Wie genau die Ermittlung der 500 besten Autohändler funktionierte, lesen Sie im nachfolgenden Fragen- und Antworten-Katalog.



Was steht hinter der Auszeichnung "Beste Autohändler Schweiz 2021"?



Zum ersten Mal ermittelten AUTO BILD und die Statista GmbH die besten 500 Neu- und Gebrauchtwagenhändler in der Schweiz, um privaten Autokäufern Orientierung in der regionalen Autohändler- Landschaft mit über 5.000 Händlern in der Schweiz anzubieten. Die Top-Liste der besten 500 Autohändler wurde auf Basis der Urteile einer breiten Kundenbefragung und der Empfehlungen der Autohändler selbst erstellt.

Wer konnte an der Befragung teilnehmen?

● Autohändler

Über 2.500 Autohändler wurden von der Statista GmbH, dem unabhängigen Marktforschungsinstitut, per E-Mail zu einer Online-Befragung eingeladen. Die Autohändler hatten dort die Möglichkeit, ihre Kollegen zu empfehlen. Die Liste der eingeladenen Händler wurde sorgfältig über Unternehmensdatenbanken, Branchenverbände und Internetverzeichnisse recherchiert.



● Kunden

Kunden, die innerhalb der letzten drei Jahre ein Auto gekauft haben oder sich momentan aktiv über den Kauf eines neuen Autos informieren, wurden über ein Online-Access-Panel befragt. Insgesamt wurden ca. 3.000 Kunden befragt.



Die Teilnahme an den Umfragen war selbstverständlich kostenlos und ohne weitere Verpflichtungen für die Teilnehmer. Die ausgesprochenen Empfehlungen und Bewertungen bleiben natürlich, auch AUTO BILD gegenüber, anonym und wurden nur aggregiert ausgewertet.

Wann fanden die Befragungen statt?

Die Kundenbefragungen fanden im Januar 2021 und die Händlerbefragungen im Januar und Februar 2021 statt.

Was wurde abgefragt?



● Autohändler

Die Händler konnten alle ihnen bekannten Autohändler in der Schweiz nennen, die sie selbst einem Kunden weiterempfehlen würden. Eigennennungen waren hierbei selbstverständlich nicht zulässig und wurden in der Datenkontrolle und –validierung von Statista aussortiert und somit nicht gewertet.



● Kunden

Die Befragten konnten alle Autohäuser nennen, die sie kennen. Für die Autohäuser, mit denen sie bereits konkrete Erfahrungen gemacht hatten, wurde die Weiterempfehlungsbereitschaft abgefragt. Zudem konnten die Kunden für jedes Autohaus Aussagen aus den folgenden vier Kategorien bewerten:



Welche Autohändler konnten empfohlen und bewertet werden?

In den Online-Befragungen konnten Händler und private Autokäufer jedes ihnen bekannte Autohaus empfehlen bzw. bewerten, so dass jedes Autohaus die Chance hat, in der Auswertung berücksichtigt zu werden. In der Befragung wurden Autohäuser mit einem eigenen Standort in der Schweiz berücksichtigt. Als Unterstützung bei der Nennung der Autohäuser war in den Fragebögen eine Longlist mit über 5.000 Autohändlern hinterlegt.



Die Befragungsteilnehmer erhielten anhand einer Autovervollständigungsfunktion nach Start der Eingabe passende Vorschläge zu ihrer Eingabe (ähnlich einer Google-Suche). Alle nicht in der Longlist hinterlegten Autohändler konnten aber natürlich ebenfalls als freie Nennung genannt und bewertet werden.

Wie wurden die "Besten Autohändler Schweiz 2021" ermittelt?