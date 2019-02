Die Schweizer Behörden hatten bereits im November 2016 einige Autos des Protz-Politkers beschlagnahmt. Darunter der Koenigsegg One:1 (1330 PS) in Blau. Ein Unikat mit einem geschätzten Wert von ca. 2,8 Millionen Euro. Die Behörden setzten die Obiang-Flotte kurz vor dessen geplanter Ausreise aus der Schweiz fest. Er hatte mit elf seiner Luxuswagen fliehen wollen. Hier werden die Supercars abtransportiert.Äquatorialguinea gilt als der drittwichtigste Erdölförderer Afrikas südlich der Sahara. Das macht die kleine Elite an der Spitze des Staates reich. Das Privatvermögen von Präsident Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Teodorins Vater, wird auf 600 Millionen Dollar geschätzt. Neben exklusiven Autos und teurer Kunst besitzt der Sohn mehrere Villen in Südafrika und Kalifornien und lebt hauptächlich im Ausland – darunter auch die Schweiz.