Noch so eine Umfrage, wie langweilig. Weit gefehlt! In dieser Imagestudie steckt der Treibstoff einer ganzen Branche. Die Umfrage "Die besten Marken in allen Klassen" ist ein unbezahlbarer Datenschatz. Zum achten Mal haben uns die Leser mitgeteilt, was sie von den Autoherstellern halten. Welchen Marken sie vertrauen, welche Model­le sie lieben, welche Hersteller beson­ders innovativ sind. Im Schnitt nah­men sich die Leser 36 Minuten Zeit, um die 95 Fragen zu beantworten. Wow, wir sind begeistert und dankbar für die Unterstützung! Ihre Antwor­ten spiegeln unverfälscht die aktuelle Form der wichtigsten 38 Automarken in Deutschland wider. Dabei gibt es einen großen Gewin­ner. Bei den wichtigsten Kauftreibern, Qualität, Design und Preis/Leistung, macht Audi nach Meinung unserer Leser derzeit den besten Job. Die Ingol­städter liegen mit durchschnittlich 55,2 Prozent (über alle Klassen und Ka­tegorien) knapp vor Porsche (54,6 %), auf Platz drei folgt Skoda (52,3 %) vor Volkswagen (51,8 %) und Mazda (50,1 %). Also, langweilig ist das nicht.

Eine Übersicht über die Lieblinge der Nation sehen Sie in der nachfolgenden Bildergalerie: