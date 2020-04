Auch wenn der Ball derzeit ruht, bietet sich der Vergleich mit dem Fußball an: Aufsteiger Cupra holt auf Anhieb den Cup. Ein völlig unerwarteter Coup. Denn bei unserer Imagestudie "Die besten Marken in allen Klassen" greifen unsere Leser normalerweise auf langjährige Erfahrungen mit den Autoherstellern zurück. Seats sportlicher Ableger Cupra indes trat jetzt zum ersten Mal als eigenständige Marke an. Und das auch nur in einer Modellreihe (Cupra Ateca). Insofern ist das Leser-Votum differenziert zu betrachten, aber auch ein großer Vertrauensbeweis für Seat, den VW-Konzern (von dem die Cupra-Technik stammt) sowie eine Wette auf die Zukunft. Mit dem SUV-Coupé Formentor und dem kompakten Cupra Leon kommen 2020 noch zwei neue Modelle, die das Top-Ergebnis bestätigen

müssen. Wie immer leitet sich dieses aus dem Durchschnittswert der drei wichtigsten Kauftreiber Qualität, Design und Preis/Leistung ab.

Cupra hat das beste Image

Erneut haben unsere Leser nach diesen Kriterien 37 Marken in 14 Klassen beurteilt. Zu den weiteren Gewinnern beim Käuferpotenzial und beim Image zählen Hyundai und vor allem Kia. Vorjahressieger Audi verzeichnet mit einem Minus von 4,6 Prozent einen deutlichen Abschwung – und auch Opel verliert an Boden. Weitere Erkenntnis: Mercedes ist zurück. Bei Zuverlässigkeit, Wiederverkaufswert und Kundendienst erobern die Stuttgarter Platz eins. Die besten Marken aller Klassen 2020 zur Galerie Eine Übersicht über die Lieblinge der Nation sehen Sie in der nachfolgenden Bildergalerie:

1. Kategorie: Qualität – hier macht Audi keiner was vor

Wenn es um die Qualität geht, genießt Audi ein Top-Image. Die VW-Tochter siegt in 50 Prozent aller Klassen.

2. Kategorie: Design – der Skorpion von Abarth sticht erneut

In Punkto Design gelingt den Italienern ein Doppelsieg. Während Abarth mit dem Skorpion erneut gewinnt, überholt Alfa Romeo sogar Porsche.

3. Kategorie: Preis/Leistung – gut und günstig. Der Dacia ist sein Geld wert