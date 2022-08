Die neue BIKE BILD finden Sie am Kiosk. Oder bestellen und lesen Sie sich jetzt die neue Ausgabe bequem digital. Bezahlen Sie schnell und sicher per Paypal.

Die Highlights der Ausgabe BIKE BILD 4/2022





• Citycruiser: E-Citybikes mit unauffälligen Heckmotoren sind in Mode. Wir testen aktuelle Modelle



• Brandgefährlich: Wie leicht entzünden sich E-Bike-Akkus?



• Fahrberichte: Aktuelle E-Bikes und Fahrräder im Test. Plus: das neue ABS von Bosch im Alltags-Check



• Besser haben als brauchen: 8 Satteltaschen zum Mitführen von Werkzeug und Reparaturmaterialien im Vergleich



• BIKE BILD AWARD 2022: Sie haben gewählt! Das sind die besten E-Bikes des Jahres



• Sichere Zukunft: Tony Martin ist einer der erfolgreichsten deutschen Radsportler. Wir haben ihn besucht



• Trendsetter: Diese funktionellen Outfits bringen Sie stilsicher durch den Herbst und Winter



• Mal Himmel, mal Hölle: BIKE BILD-Redaktionsleiter Mathias Müller berichtet über das MTB-Rennen Tour Divide



• Panorama überall: Die schönsten Touren für E-Biker und Radfahrer bei Zell am See im Salzburger Land



• Mit Bike & Bahn: Unsere Autoren reisen mit Faltrad und Interrail-Ticket im Gepäck in Europas Süden

Weitere spannende Themen





• Nachrichten: Die gelungene Eurobike- Premiere in Frankfurt am Main, Bootcamp Bike unterstützt beim Quereinstieg, Anna van der Breggen spricht über den Frauenradsport, E-Bike-Abo von Riese & Müller, Porsche mit großer E-Bike-Offensive



• Die Gefahr im Nacken: Für Pendler Heiko Schmude ist stets Vorsicht geboten



• Die Blaulicht-Biker: In Osnabrück gehen die ersten Fahrrad-Polizisten auf Streife mit Blaulicht und Martinshorn



• Starker Auftritt: Füße von Radfahrern müssen viel aushalten. Wir sagen, wie Sie Schmerzen vermeiden



• Der Kunde ist König: Erst mit einer guten Beratung kommen Kunden zum Traumrad. Das sind die Herausforderungen im Verkauf



• Darf man das? Dürfen E-Bikes auf dem Radweg fahren?



• Safety first! Vom GPS-Tracker bis zum Radar: Diese Produkte machen das Radfahren sicherer



• Die neue Leichtigkeit des Seins: Kolumnist Michael Schophaus erzählt von einem Leben ohne Seitenständer am Fahrrad



• Starthilfe: Der Verein Westwind arbeitet alte Fahrräder auf und übergibt sie an Bedürftige



• Reisenews: Tipps für Touren, Ausflüge, Reisen und Ausrüstung

Die nächste Ausgabe (BIKE BILD 5/2022) erscheint am 20. Oktober 2022. Mit diesen Themen:

• Preiswerte E-Bikes bis 2.500 Euro auf dem Prüfstand

• Sichere Musiklösungen für Radfahrer im Check

• Regenbekleidung: So schützen Sie sich vor Regen und Wind

• Mobile Akku-Luftpumpen im großen Vergleich