Zoom Schon in der Standartaustattung gibt es den WEY Coffee 01 mit LED-Laserlicht, Autobahnassistent, 360-Grad-Kameras und 14-Zoll-Infotainment-Display.

Vor allem Pendler:innen werden sich über die Reichweite freuen: Ohne, dass sein 2,0-Liter-Motor zugeschaltet werden muss, fährt der Coffee 01 bis zu 150 Kilometer weit. Auch für Fahrspaß ist gesorgt: In fünf Sekunden beschleunigt der Plug-in-Hybrid von 0 auf 100 km/h. Dank seiner Reichweite und E-Motor-Leistung ermöglicht der Wey Coffee 01 ein elektrisches Fahrerlebnis, das im Markt der Plug-in-Hybrid-Autos einzigartig ist – ohne, dass Kompromisse bei der Langstreckenfahrt eingegangen werden müssen. Ein Autobahnassistent und künstliche Intelligenz für automatisiertes Einparken machen das Fahren mit dem Coffee 01 besonders komfortabel: Der automatisierte Rückfahrassistent erfasst mit einer Kamera bis zu 50 Meter Wegstrecke, so dass das Auto automatisch in eine Parklücke einfährt – so wird das Einparken in engen Straßen besonders einfach.