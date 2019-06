Die richtige Sonnenbrille beim Autofahren

"Moderne, leichte Kunststoffgläser, die idealerweise noch mit einer Ent­spiegelung versehen sind, die uner­wünschte Lichtreflexe deutlich abmil­dern kann. Bei den Tönungsfarben sind Braun, Grau oder Grün zu emp­fehlen, da die Farbwahrnehmung von Ampel und Bremslichtern bei diesen Tönungen nicht beeinträchtigt wird", erklärt Optiker Salzig. Ungeeignet sind Gelbfiltergläser, die paradoxerweise gerne als Nacht­fahrbrillen vermarktet werden. Grund: "Sie absorbieren viel Licht, was im Dunkeln natürlich unerwünscht ist. Außerdem konn­ten Wissenschaft­ler bei diesen Gläsern weder ausreichende Antiblendwirkung noch bessere Dämmerungsseh­schärfen nachweisen", warnt Ex­pertin Kruschinski. Auch mit farbigen Verspiegelungen ist Vorsicht geboten, daher stets einen Optiker fragen.

"Selbsttönende (phototrope) Brillen­gläser sind nur bedingt für Autofahrer zu empfehlen, da sie durch die UV-Strahlung der Sonne aktiviert werden. Bei modernen Autos wird das UV-Licht durch die Frontscheibe größten­teils gefiltert, sodass sich diese Gläser nicht vollständig eindunkeln können", erläutert Salzig. Inzwischen gibt es jedoch Selbsttöner, die auch hinter Autoscheiben reagieren. Verlaufstönungen eignen sich da­gegen besser. Sie bieten einen guten Blendschutz von oben und ermögli­chen einen klaren Blick nach unten auf die Armaturen.

Der Tönungsgrad der Gläser lässt sich anhand der fünf Blendschutzkatego­rien (null bis vier) ablesen. Die Kate­gorien zwei und drei sind als Sonnenschutz für Autofahrer geeignet. Das bedeutet 43 bis 8 Prozent Lichtdurchlässigkeit. Das KGS empfiehlt im Auto eine normale Son­nenbrille mit 25 bis 35 Prozent Licht­durchlässigkeit (Kategorie zwei). "Voll­kommen ungeeignet ist die höchste Tönungsstufe vier. Achtung, Black-out, denn mit diesen extrem dunklen Gläsern (3 bis 8 Prozent Lichtdurch­lässigkeit) werden Autofahrer zur Ge­fahr", warnt Kruschinski.

Empfehlenswert sind Brillen mit schmalen Fassungsrändern und dün­nen Bügeln, da sie das Sichtfeld nicht einschränken. Und: große Gläser. Da­mit befindet sich die Brillenfassung außerhalb des Gesichtsfelds. So ist auch der Blick in Rück- und Außen­spiegel frei. "Sunglasses at Night" singt Corey Hart in einem Hit. Auch im Auto eine gute Idee, um sich vor Blendern zu schützen? "Nachts mit Sonnenbrille hinterm Steuer sollte tabu sein", fordert Kruschinski. Damit steigt das Unfallrisiko, weil andere Verkehrs­teilnehmer, Straßenführung, Warnungen und Schilder im Dunkeln nicht oder zu spät wahrgenommen werden. "Gering getönte Brillen­gläser der untersten Blendschutz­kategorie null, die mindestens 80 Prozent des Lichts zu den Augen durchlassen, sind vertretbar", so die Expertin. Zudem gibt es speziell entwickelte Gläser fürs Autofahren (auch für Fahrer ohne Sehdefizite), die vor Reflexionen und Blendun­gen schützen sowie das Farb- und Kontrastsehen verbessern.