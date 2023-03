Letztes Jahr gingen einige Jugendliche direkt zur Quelle und versuchten, Hellcats aus dem Jefferson North Plant in Detroit zu stehlen. Ebenfalls in Detroit war ein nicht im Dienst befindlicher Polizeibeamter Beifahrer in einem gestohlenen Hellcat. Als seine Kollegen das Auto bei einer Verkehrskontrolle stoppen wollten, gab der Fahrer Gas und versuchte zu entkommen. Dabei krachte der Dodge Challenger Hellcat in ein anderes Auto und die beiden Insassen flüchteten zu Fuß. Dumm nur, dass die Polizisten ihren Kollegen längst erkannt hatten. Er wurde wenig später festgenommen.