E in Verbrecher-Clan hat in Nordrhein-Westfalen über mehrere Jahre in Verbrecher-Clan hat in Nordrhein-Westfalen über mehrere Jahre Luxusautos ausgeschlachtet und die Teile teuer verkauft. Wie die Polizei am 24. Oktober 2018 in einer Pressekonferenz mitteilte, wurden europaweit Fahrzeuge gestohlen, nach Düsseldorf gebracht und dann an verschiedenen Standorten zerlegt. Die Einzelteile wurden anschließend zu hohen Preisen vertrieben. Die Polizei ermittelt seit sieben Monaten gegen die Hehler-Bande, insgesamt fanden die Beamten mehr als 100 Autos bzw. deren Teile, vor allem BMW . Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund vier Millionen Euro.

Mehr als 15 Verdächtige

Der Clan zerlegte geklaute Fahrzeuge und verkaufte die Einzelteile – vor allem BMW-Modelle. Laut den Ermittlern operierte der Clan seit mindestens sieben Jahren im europäischen Raum. Die Luxusautos wurden in Düsseldorf, im Raum Aachen und im benachbarten Ausland gestohlen. Mehr als 15 Beschuldigte zwischen 28 und 60 Jahren, die laut Polizeiangaben aus dem Libanon stammen, stehen unter Verdacht. Sie wohnen bis auf eine Ausnahme in Düsseldorf, einige sind bereits polizeibekannt. Die Polizei sprach von "einer weitreichenden und komplizierten Familienstruktur", also einem Clan.

Anonymes Schreiben deckt Verbrechen auf