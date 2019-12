Diese E-Autos kann man gebraucht kaufen

S

Den Renault Zoe nutzt die Plattform des Clio und ist ein schickes, sicheres und vor allem bezahlbares E-Auto.

eit knapp zehn Jahren gibt es Elektroautos mit Lithium-Ionen-Batterien als Serienfahrzeuge. Mittlerweile haben immer mehr Hersteller Stromer im Angebot und für Käufer gibt es dadurch stets mehr Auswahl. Der Marktanteil an Elektroautos ist zwar weiterhin gering,Zudem führen Subventionen, anhaltende Debatten über Dieselmotoren und Innenstadt-Fahrverbote dazu, dass E-Autos zunehmend in den Fokus der Autofahrer rücken. Es muss jedoch nicht zwingend ein Neuwagen sein. Doch welche Elektroautos gibt es aktuell gebraucht zu kaufen?Mittlerweile gibt es eine akzeptable Zahl an gebrauchten E-Autos. Importeure wie beispielsweise Nissan haben mittlerweile bereits die zweite Generation ihrer Bestseller im Programm. Und selbst wenn man Plug-in-Hybride ausklammert und ausschließlich Fahrzeuge mit Elektromotor betrachtet, ist das Angebot ordentlich. So haben die gängigen Gebrauchtwagenbörsen wie Autoscout24 oder Mobile aktuell bis zu 10.000 Elektroautos im Angebot. So gibt es von günstig bis teuer, klein bis groß auch sportliche sowie reichweitenstarke Modelle.