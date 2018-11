Diesel-Kombis: Gebrauchtwagen-Test

Die sehr niedrigen Preise der nur drei Jahre alten Kombis verblüffen selbst unsere Redakteure.

Technische Daten Ford Focus T 1.5 TDCi Opel Astra ST 1.6 CDTI VW Golf Variant 1.6 TDI Motor Vierzylinder/vorn quer Vierzylinder/vorn quer Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 4 pro Zylinder/2 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1498 cm³ 1598 cm³ 1598 cm³ Leistung 88 kW (120 PS) bei 3600/min 81 kW (110 PS) bei 3500/min 81 kW (110 PS) bei 3200/min Drehmoment 270 Nm bei 1750/min 300 Nm bei 1750/min 250 Nm bei 1500/min Höchstgeschwindigkeit 193 km/h 186 km/h 196 km/h 0–100 km/h 11,2 s 12,1 s 11,3 s Tank/Kraftstoff 53 l/Diesel 56 l/Diesel 50 l/Diesel Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Vorderrad Sechsgang manuell/Vorderrad Fünfgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4556/1823/1505 mm 4698/1814/1535 mm 4562/1799/1481 mm Kofferraumvolumen 476-1516 l 500-1550 l 605-1620 l Leergewicht/Zuladung 1426/474 kg 1579/521 kg 1342/588 kg Audi A6 Avant 2.0 TDI BMW 520d Touring Mercedes E 350 T CDI Motor Vierzylinder/vorn längs Vierzylinder/vorn längs Sechszylinder/vorn längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 4 pro Zylinder/2 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1968 cm³ 1995 cm³ 2987 cm³ Leistung 140 kW (190 PS) bei 3800/min 135 kW (184 PS) bei 4000/min 185 kW (252 PS) bei 3600/min Drehmoment 400 Nm bei 1750/min 380 Nm bei 1900/min 620 Nm bei 1600/min Höchstgeschwindigkeit 226 km/h 220 km/h 250 km/h 0–100 km/h 8,5 s 8,3 s 6,9 s Tank/Kraftstoff 65 l/Diesel 70 l/Diesel 80 l/Diesel Getriebe/Antrieb Siebengang-DSG/Vorderrad Achtstufenautomatik/Hinterrad Neunstufenautomatik/Hinterrad Länge/Breite/Höhe 4926/1874/1461 mm 4907/1860/1462 mm 4895/1854/1515 mm Kofferraumvolumen 565-1680 l 560-1670 l 695-1950 l Leergewicht/Zuladung 1800/555 kg 1710/650 kg 1945/575 kg

Doch ganz nüchtern betrachtet sind alle sechs Angebote moderne Gebrauchtwagen: sparsam, vielseitig, haltbar und langstreckentauglich. Diese Qualitäten haben solche Diesel noch bis vor Kurzem zu den wertstabilsten Autos überhaupt gemacht. Ein Wertverlust von mehr als 50 Prozent nach drei Jahren war eher die Ausnahme. Doch inzwischen scheint das Verhältnis zwischen Preis und Gegenwert aus dem Gleichgewicht geraten zu sein. So sehr, dass längst ausländische Gebrauchtwagenkäufer angelockt werden. Denn in den meisten unserer Nachbarstaaten ruft so ein moderner Diesel nach wie vor positive Assoziationen hervor.