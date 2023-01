Einen Gebrauchtwagen kaufen, diesen komplett reparieren und das Ganze in einer Do-It-Yourself-Serie bei AUTO BILD veröffentlichen – diese Anfrage von Amazon stieß bei uns direkt auf Begeisterung! Zum Nachmachen dokumentieren wir für Sie, liebe Leser, alle Schritte in einer siebenteiligen Video-Reihe auf YouTube . Und das Beste: Am Ende haben Sie auch noch die Chance, das reparierte Auto bei Amazon zu gewinnen

Im fünften Teil unserer Serie kümmern wir uns um einen gut geschmierten Motor für den Mercedes Vito . Über Amazon haben wir dafür das Motoröl Top Tec 4200 5W-30 New Generation und das Motoröl-Additiv MotorClean von Liqui Moly zur Motorreinigung bestellt. Liqui Moly produziert seine Motoröle und Additive ausschließlich in Deutschland und wird immer wieder zur besten Ölmarke in Deutschland gewählt: Das synthetische Hightech-Leichtlaufmotoröl sorgt für ausgezeichnete Motorsauberkeit und übertrifft selbst die strengsten Testanforderungen namhafter Fahrzeughersteller. Es reduziert die Bildung störender Ablagerungen bei direkteinspritzenden Benzin- und Dieselmotoren und hält so den Ölverbrauch niedrig. Zudem sichert es die Funktionsfähigkeit des Dieselpartikelfilters (DPF) und sorgt für dessen maximale Lebensdauer. Das Reinigungsadditiv löst Schlamm- und Lackbildner, umhüllt Schmutzpartikel sowie flüssige Verunreinigungen und sorgt dafür, dass diese mit dem Altöl abgelassen werden. Im sauberen Motor kann das Frischöl anschließend seine volle Leistung entfalten.