Einen Gebrauchtwagen kaufen, diesen komplett reparieren und das Ganze in einer Do-It-Yourself-Serie bei AUTO BILD veröffentlichen – diese Anfrage von Amazon stieß bei uns direkt auf Begeisterung! Zum Nachmachen dokumentieren wir für Sie, liebe Leser, alle Schritte in einer siebenteiligen Video-Reihe auf YouTube . Und das Beste: Am Ende haben Sie auch noch die Chance, das reparierte Auto bei Amazon zu gewinnen

Es geht auf die Zielgerade! In der sechsten und vorletzten Episode unsere YouTube-Serie „FixingUp with Amazon“ bereiten wir den Innenraum des Mercedes Vito auf, damit der Transporter am Ende des siebenteiligen DIY-Projekts unter allen Interessierten verlost werden kann. Kurzer Rückblick: Bisher haben wir die Batterie mit Akku-Booster und Ladegerät wiederbelebt, Leuchtmittel, Scheibenwischer und die hinteren Stoßdämpfer getauscht, dann die Reifen erneuert und den Motor gereinigt und mit neuem Motoröl gefüllt.

Heute kümmern wir uns um die inneren Werte des Vitos!