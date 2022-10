Ein Auto kaufen, dieses komplett durchreparieren und das Ganze in einer Do-It-Yourself-Serie bei AUTO BILD veröffentlichen – diese Anfrage von Amazon stößt bei uns direkt auf Begeisterung! Zum Nachmachen dokumentieren wir für Sie, liebe Leser, alle Schritte in einer siebenteilige Video-Reihe auf YouTube . Und das Beste: am Ende haben Sie auch noch die Chance, das fertig reparierte Auto bei Amazon zu gewinnen