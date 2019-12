Dodge Ram SRT-10: Gebrauchter zum Schnäppchenpreis

ieser 506 PS starke Dodge Ram STR-10 nimmt es sogar mit Sportwagen auf! Angetrieben von einem 8,3-Liter-V10-Motor aus der Viper, hat sich der Monster-TruckSeine Optik ist brachial, sein Sound nicht zu überhören. Und das Beste: Verglichen mit seiner Leistung ist er sogar ein echtes Schnäppchen!Der Ram SRT-10 bildet die stärkste Ausbaustufe der dritten Generation. Seine sperrige Bezeichnung steht für Street Racing Technologie, die 10 verweist auf die Anzahl der Zylinder. Mit seinem TriebwerkUnd das, obwohl der Ram ungefähr so windschnittig ist wie eine Einbauküche. Um die hohen Verbrauchskosten ein wenig zu senken, wurde bei diesem Ram eine 80 Liter fassende Flüssiggasanlage ( LPG ) verbaut. (

Typisch amerikanisch: mächtiges Cockpit, viel Platz und sehr bequemes Gestühl.

Das von uns entdeckte Modell verfügt über eine Doppelkabine und bietet somit fünf Insassen Platz. Die Ladefläche ist so groß wie ein Doppelbett und erlaubt (entsprechend gesichert) bis zu 9911 Liter an Ladung. An Bord des 2005 erstmals zugelassenen Dodge Ram SRT-10 8.2l V10 ist eine Klimaanlage , Sitze aus Teilleder und Alcantara, ein Tempomat, verdunkelte Scheiben sowie teure Extras wie die 22-Zoll-Aluminiumräder und die rot lackierten Bremsscheiben. Zudem ist das Fahrzeug graumatt foliert. Ohne die Extras betrug der Grundpreis damals 67.900 Euro. Nun ist der. Das macht ihn zum monströsen Schnäppchen!