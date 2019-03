Dodge Viper RT/10: Neuwagen von 1994

Komplette Basis im grauen Innenraum: kein Airbag, keine Fahrhilfen in der Dodge Viper.

wurde der Sportwagen nach Kanada ausgeliefert und nie zugelassen, bevor er 2016 in die USA importiert wurde, wo die Viper 2017 die Abgasuntersuchung in Kalifornien bestanden hat. Die roteist im Topzustand, was bei einer Laufleistung von gerade mal 40 Kilometern in 25 Jahren kein Wunder ist. Wenig überraschend ist auch, dass die Viperist.