Man darf davon ausgehen, dass Dom's Charger nicht das einzige F&F-Lego-Modell bleiben wird.

Lego-Autos bei Amazon Lego Technic - Dom's Dodge Charger (42111) Preis: 99,99 Euro* Lego Creator - VW Käfer (10252) Preis: 89,99 Euro* Lego Creator - VW T1 Campingbus (10220) Preis: 99,99 Euro* Lego Creator - 007 Aston Martin DB5 (10262) Preis: 149,99 Euro* Lego Creator - Mini Cooper (10242) Preis: 89,99 Euro* Lego Technic - Porsche 911 GT3 RS (42056) Preis: 299,99 Euro* Lego Technic - Bugatti Chiron (42083) Preis: 369,99 Euro* Lego-Autos bauen! Preis: 24,99 Euro* *Preise: UVP Lego *Preise: UVP Lego

Das Technic-Modell besteht aus 1077 Teilen. Es ist 39 cm lang, 16 cm breit und 11 cm hoch. Wie die diversen Film-Charger hat auch die Lego-Version einen Riemen-getriebenen Kompressor Nettes Detail ist der Wheelie-Bar unter dem Auto. Wie das Stunt-Fahrzeug aus dem ersten Fast and Furious-Teil kann sich der Charger so auf die Hinterräder stellen. Wheelie-Bar, Nummernschild und Design des Modells deuten darauf hin, dass der 1970er Charger aus dem ersten Film nachgebaut wurde. Seltsamerweise ist auf der Rückseite der Verpackung offenbar der Charger aus Teil fünf zu sehen. Genauer spezifiziert wird das aber nicht. So oder so kostet