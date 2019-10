A

UTO BILD hat zehn Drehmomentschlüssel im Test – reicht der Billigheimer für rund 24 Euro, oder sollte man mehr Geld investieren? Für den Reifenwechsel müssen bei modernen Autos so gut wie alle Schraubverbindungen mit einem vom Hersteller definierten Drehmoment angezogen werden, auch die Radschrauben nach dem Reifentausch. Dafür benötigt man einen Drehmomentschlüssel, an dem sich der entsprechende Wert vorab einstellen lässt – in der Regel durch Verdrehen des Handgriffs. Wenn das gewünschte Drehmoment erreicht wird, ist ein sattes Knacken zu hören. Zudem spürt man die Auslösung am Griff. Verantwortlich hierfür sind eine Feder, eine Kugel und eine Kugelpfanne im Inneren des Werkzeugs. Die Feder übt einen definierten Druck auf die Kugel aus, diese springt bei einer bestimmten Kraft aus der Pfanne und löst damit aus. Je höher die Vorspannung der Feder, desto höher das Drehmoment.