Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020

ausitzring, ein trockener Tag, das Thermometer zeigt 20 Grad, in der Nase hat sich derfestgesetzt, der Asphalt ist mit schwarzen Strichen ĂŒberzogen. Es ist wieder Drift-Zeit! AUTO BILD SPORTSCARS hat zumin die Lausitz geladen. Wir wollen in den nĂ€chsten Stunden verschiedene aktuelle Modelle auf ihr Driftkönnen hin testen. Wir? Wie immer laden wir zu diesem Testein.So urteilten in den letzten Jahren unter anderemĂŒber Driftwinkel und Co. Diesmal haben wir uns absolute Driftspezialisten eingeladen: die(www.redbulldriftbrothers.com). Die beiden BrĂŒdersind nicht nur die erfolgreichsten deutschsprachigen Quertreiber, sie sind auch(King of Europe). NatĂŒrlich ist auchin der Jury wieder mit dabei. Die muss folgende Fragen beantworten undbewerten: Wie gut lĂ€sst sich der Drift einleiten? Wie ist das Lenkverhalten wĂ€hrend des instabilen Fahrzustands? Ist die Kraft gut dosierbar? Wie macht sich der Allrad bemerkbar?