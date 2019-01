Geht ordentlich: 540 PS aus zwei Elektromotoren an der Vorderachse bringen die Fuhre zügig in Fahrt.

Weil es aber auch in 17 Jahren den Fahrer bisweilen in den Fingern jucken dürfte, selbst zu fahren, gibt es noch den Platz links. Die aufschwingende Flügeltür gibt den Blick frei auf ein fast normales Cockpit . Fahrstufenanwahl, Pedale und ein Lenkrad sollen den klassischen Wunsch nach Fahrspaß bedienen. Zwei an der Vorderachse montierte E-Motoren leisten zusammen 540 PS, im Rennmodus soll es noch deutlich mehr sein. "Leise wie eine Brise", schwärmen sie bei DS. Bei der ersten Fahrt hört sich das noch etwas anders an. Das Heulen der E-Motoren erinnert an die gute alte Tram aus den 70ern. Dafür ist der Rest erstaunlich gut gemacht. Schade, dass uns bei winterlichen Temperaturen und holperigen französischen Landstraßen eine ausgiebigere Testfahrt mit der extrem flach liegenden Studie verwehrt bleibt. Aber auch so werden wir sicher viele Details in zukünftigen Serienmodellen finden. Mehr als nur das Lenkrad.