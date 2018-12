(dpa/jr) Die wegen Klagen für Diesel-Fahrverbote zuletzt heftig kritisierte Deutsche Umwelthilfe prüft derzeit die Chancen für ein generelles Tempolimit von 120 Stundenkilometern auf deutschen Autobahnen . "Ja, wir prüfen, welche juristischen Möglichkeiten wir hier für die Durchsetzungen haben", sagte DUH-Chef Jürgen Resch in WELT . Mit der Beschränkung wolle man den Klimaschutz im Verkehr auch bei denjenigen Autos erreichen, die schon auf der Straße seien, so Resch. Gegenüber dem "Spiegel" brachte Resch zudem Tempo 80 als allgemeine Obergrenze ins Spiel. Das würde kleinere und leichtere Autos ermöglichen, die weniger Material brauchten und weniger Kohlendioxid ausstießen. Die am 17. Dezember in Brüssel vereinbarten neuen Klimaschutzziele für Pkw-Neuwagen hält die DUH für nicht ausreichend. Die EU hatte beschlossen, dass der CO2-Ausstoß von Neuwagen bis zum Jahr 2030 um 37,5 Prozent im Vergleich zu 2021 sinken sol l. Die Branche hält das für unverhältnismäßig und unrealistisch.