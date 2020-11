Wie großzügig ist Deutschland in der E-Auto-Förderung?

Besonders großzügig bei der Förderung ist in Europa vor allem Rumänien. Hier erhalten Kunden bei einem E-Auto-Kauf bis zu 10.000 €. Deutschland liegt hinter Kroatien, das den Kauf eines E-Autos mit 9.100 € fördert, mit einem Zuschuss von 9.000 € europaweit auf Rang 3. Schlusslicht in Europa ist Finnland mit einer Fördersumme von 2.000 € für den Kauf eines reinen E-Autos.

Käufer, die sich stattdessen für einen Plug-in-Hybriden entscheiden, erhalten in zwölf europäischen Ländern eine Förderung. Deutschland gewährt hier mit 6.750 € den größten Zuschuss. Kunden in Italien erhalten immerhin noch 6.000 €, in Irland sind es 5.000 €. Das Schlusslicht in der Liste ist etwas überraschend Schweden. Das Land, das neben Deutschland die meisten Plug-in-Hybride in Europa produziert, gewährt Käufern einen Zuschuss von nur 965 €.