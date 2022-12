Deutschland soll umsteigen, vom Verbrenner aufs E-Auto wegen Umwelt, Klimawandel, Abgasen und so. Mein Kumpel macht das jetzt wirklich, er fährt seit Neuestem elektrisch. Wir sind gemeinsam zum Händler gefahren, morgens um 5.30 Uhr, 220 Kilometer Anreise. Sie glauben nicht, was wir erlebt haben. Nur so viel: NEE, so läuft das NIE mit E!

Als AUTO BILD-Mann war ich schon in vielen Werkstätten und Showrooms, habe viel Leserpost zum Thema bekommen, rede mit verzweifelten Freunden und Bekannten, die ein E-Auto bekommen haben, aber keine passende Einweisung. Jetzt war ich mal live dabei.





Die freundliche Verkäuferin der beliebten E-Auto-Marke lässt meinen Freund die schwarze Stoffhaube vom Auto ziehen, er ist ganz verliebt ins neue Auto. Sein erster Stromer für die Familie, vorher fuhr er Diesel-Bus. Ich höre nur zu. Die Expertin klemmt die Kennzeichen dran, erklärt vom Beifahrersitz aus das Multimedia-System, der Neubesitzer sitzt links, darf Knöpfchen ausprobieren.

Wo ist die Ladekarte?

Ich denke: Macht sie gut, sie kennt die Technik. Dann stelle ich eine Frage: "Haben Sie meinem Freund schon die Ladekarte gegeben?" Sie: "Nee, die muss er sich selbst besorgen, da gibt's ja so viele unterschiedliche." Ich: "Aber der Hersteller, den Sie vertreten, hat doch eine eigene Karte, warum schalten Sie die nicht scharf?" Sie: "Kann ich nicht, geht nur übers Internet." Ich: "Sie schicken meinen Freund jetzt ohne Ladekarte vom Hof?" Sie: "Ja, bei einem Diesel bekommt er ja auch keine Tankkarte." Aha. Ich bekomme erste Zweifel.

Sie erklärt weiter – und ich hab noch 'ne Frage: "Wie ist das mit dem 11-kW-Ladekabel für die Ladesäule, ist das dabei?" Mittlerweile stehen noch ein weiterer Verkäufer und ein Techniker am Auto, weil was mit der Aktivierung der maximalen Rekuperation unklar war.

Der Verkäufer: "Das Kabel ist immer an der Säule." Ich: "Nee." Verkäufer: "Doch, doch!" Ich: "Wenn ich im öffentlichen Raum lade, muss ich für die 11-kW-Säule ein Kabel haben, ab 50 kW ist es an der Säule." Verkäufer: "Wirklich? Hab ich noch nie gemacht, wir laden immer hier an der Wallbox."

Das ist E-Auto-Abholung 2022 – wir sollten weiter sein

Am Ende ist das Kabel natürlich dabei. Wussten die nur nicht. Und dass das Auto auch Strom wieder abgeben kann über einen praktischen Stecker, zum Beispiel für eine Motorsäge oder einen Elektrogrill, erkläre ich dann mal lieber selber. Das ist E-Auto-Abholung 2022. Wir sollten weiter sein.

Kein Hersteller-, sondern ein Händlerproblem

Kann sein, dass es auch anders geht, dass es Händler und Verkäufer gibt, die schon erfahrener sind. Kann sein, dass ich zu ungeduldig bin. Denn wir befinden uns in der größten Transformation der Autogeschichte. Aber dies hier ist kein Hersteller-, sondern ein Händlerproblem. Scheinbar haben viele Verkäufer kein Interesse an Weiterbildung in Sachen E-Mobilität. Ich hätte da ein paar Ideen:

1. Setzt die Verkäufer in E-Autos. Sie müssen alles über diese Technik wissen, denn sie müssen andere davon begeistern.

2. Lasst die Kunden nicht ohne Ladekarte vom Hof, und zahlt den Händlern Provision, wenn sie die Karten an den Kunden bringen.

3. Fahrt mit den Kunden zur Ladesäule, erklärt ihnen, wie das mit Kabel rein und raus, mit Karte vors Lesegerät halten funktioniert.

4. Legt Ihnen eine kurze schriftliche Anleitung ins Handschuhfach: So laden Sie richtig – und wenn es nicht klappt, kommen Sie noch mal vorbei, wir üben das!

"Das ist ja einfach, du musst es nur mal gezeigt bekommen!"