H at die Elektromobilität jetzt wirklich Fahrt aufgenommen? Viele Jahre über fristeten die Batterie-Autos ein Nischendasein, doch inzwischen scheinen die Käufer auf den Geschmack gekommen zu sein. Kein Wunder: Schließlich gibt es mittlerweile eine vernünftige Auswahl an Elektroautos in verschiedenen Größen- und Preisklassen. Vor allem aber fördern Hersteller und Staat den Kauf eines E-Autos mit einer stattlichen Prämie. Mit dem jüngsten Konjunkturpaket, das die Folgen der Corona-Krise abmildern soll, wurde der Bonus noch einmal erhöht: Kunden dürfen sich jetzt über 9480 Euro Prämie freuen, wenn sie ein E-Auto mit einem Nettolistenpreis von unter 40.000 Euro kaufen!

Lange Lieferzeiten bei Elektro-Neuwagen

Renault Zoe, Smart Fortwo EQ oder VW E-Up kosten inzwischen neu weniger als 12.000 Euro! Da wollen viele Kunden zuschlagen. Doch die Sache hat einen Haken: Abgesehen vom E-Pionier Renault Zoe lassen die meisten günstigen Modelle lange auf sich warten. Beim E-Up ist beispielsweise von einem Jahr Wartezeit die Rede, und die Daimler-Tochter Smart hatte jüngst sogar einen Bestellstopp für den Fortwo EQ verhängt. Schuld daran sind fast immer die Batterien, die die Hersteller nicht in ausreichender Menge beschaffen können. E-Auto-Zubehör Siemens - Wallbox VersiCharge 4,6 kW Preis*: 784,76 Euro Heidelberg Wallbox Home Eco 11 kW Preis*: 494,99 Euro Wallbox24 tragbare Wallbox 3,6 kW Preis*: 199,90 Euro EV OneStop Simple Universal Ladegerät 7,2kW Preis*: 379,99 Euro Morec Tragbares EV Ladekabel 3,6 kW Preis*: 245,99 Euro *Preise: Stand 25.02.2020 *Preise: Stand 25.02.2020 Die günstigsten Akku-Autos wiekosten inzwischen neu weniger als 12.000 Euro! Da wollen viele Kunden zuschlagen. Doch die Sache hat einen Haken: Abgesehen vom E-Pionier Renault Zoe lassen die meisten günstigen Modelle lange auf sich warten. Beim E-Up ist beispielsweise von einem Jahr Wartezeit die Rede, und die Daimler-Tochter Smart hatte jüngst sogar einen Bestellstopp für den Fortwo EQ verhängt.

Gebrauchte E-Autos: verfügbar, aber teuer

Der Smart Fortwo EQ kostet 21.400 Euro, minus 9480 Euro Prämie. Gebraucht gibt es ihn für 17.000.

Die Elektroautos aus zweiter Hand haben aber einen gewaltigen Haken: Sie sind ziemlich teuer! Vor allem Tageszulassungen, Jahreswagen oder junge Elektro-Flitzer sind aufgrund der hohen Förderung von Neuwagen nur selten billiger als ein Fabrikneuer. Im Gegenteil: Häufig zahlt man für den Gebrauchten sogar mehr als für einen Neuen, der von der Der Grund: Bis zu 5000 Euro Bonus gibt es nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen: Die Autos dürfen erst nach dem 4. November 2019 zum ersten Mal zugelassen worden sein und maximal 15.000 Kilometer auf dem Tacho haben. Vor allem aber darf der Erstbesitzer nicht bereits die Prämie kassiert haben. Eine doppelte Förderung ist nicht möglich. Und: Ein Elektroauto zu finden, für das noch keine Prämie bezahlt wurde, ist schwer. Immerhin reichen viele Händler zumindest bei Vorführwagen oder Tageszulassungen die Prämie, die sie selbst bei der Es geht aber auch schneller: Inzwischen sind schon reichlich E-Autos verkauft, und der Gebrauchtwagen-Markt füllt sich zunehmend.Vor allem Tageszulassungen, Jahreswagen oder junge Elektro-Flitzer sind aufgrund der hohen Förderung von Neuwagen nur selten billiger als ein Fabrikneuer. Im Gegenteil:der von der Umweltprämie profitiert.Die Autos dürfen erst nach dem 4. November 2019 zum ersten Mal zugelassen worden sein und maximal 15.000 Kilometer auf dem Tacho haben. Vor allem aber darf der Erstbesitzer nicht bereits die Prämie kassiert haben. Eine doppelte Förderung ist nicht möglich. Und: Ein Elektroauto zu finden, für das noch keine Prämie bezahlt wurde, ist schwer. Immerhin reichen viele Händler zumindest bei Vorführwagen oder Tageszulassungen die Prämie, die sie selbst bei der Zulassung erhalten haben, direkt an den Neukunden weiter.

Soviel kosten gebrauchte Smart und VW E-Up

Ältere Fahrzeuge des E-Up sind mitunter bereits für die Hälfte des Neupreises erhätlich. Smart Fortwo EQ gibt es mit wenigen Tausend Kilometern auf dem Tacho zum Mitnehmen bei vielen Händlern ab rund 17.000 Euro. Als Neuwagen startet der City-Zwerg ohne Förderung bei knapp 21.400 Euro – davon gehen aber noch einmal 9480 Euro Prämie runter. Macht knapp 12.000 Euro für einen Neuen! Sparen kann, wer sich auch mit einem älteren E-Flitzer anfreunden kann. Bei verschiedenen Gebrauchtwagenbörsen im Internet findet man vor allem von privaten Anbietern auch Angebote zwischen 5000 und 1000 Euro. Ähnlich sieht es beim VW E-Up aus: Der Wolfsburger Kleinstwagen ist als junger Ältere Fahrzeuge sind dagegen mitunter schon für knapp die Hälfte erhältlich. Den aktuellengibt es mit wenigen Tausend Kilometern auf dem Tacho zum Mitnehmen bei vielen Händlern ab rund 17.000 Euro. Als Neuwagen startet der City-Zwerg ohne Förderung bei knapp 21.400 Euro – davon gehen aber noch einmal 9480 Euro Prämie runter. MSparen kann, wer sich auch mit einem älteren E-Flitzer anfreunden kann. Bei verschiedenen Gebrauchtwagenbörsen im Internet findet man vor allem von privaten Anbietern auch Angebote zwischen 5000 und 1000 Euro. Ähnlich sieht es beimaus: Der Wolfsburger Kleinstwagen ist als junger Gebrauchter (bereits mit dem größeren Akku und rund 260 Kilometern Reichweite) ab circa 19.000 Euro erhältlich – also nur gut 2500 Euro günstiger als ein neuer ohne Prämie.

Hyundai und Opel knapp 5000 Euro über Prämien-Neupreis