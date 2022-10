Es gibt sie glücklicherweise noch, E-Bikes, bei denen das gesamte Fahrrad und nicht nur der Motor der Star ist. Beim neuen E-Citybike von Rose, dem Sneak+ EQ, muss man tatsächlich genau hinschauen, um die Elektrounterstützung überhaupt zu finden. Fündig wird man am Heck, wo sich der kaum sichtbare, aber unserer Meinung nach voll überzeugende Mahle-Motor X35 in der Hinterradnabe versteckt. Zwar stehen laut Papier nur 40 Newtonmeter Drehmoment zur Verfügung, doch fühlt sich die Beschleunigung des Heckmotors sehr stark an.

Hochwertige Komponenten

So viel abschließend zum Antrieb und seinen Vorzügen. Da aber – wie gesagt – beim Sneak+ das Fahrrad der Star ist, wollen wir mal genau schauen, was uns der Bocholter Hersteller in die Redaktion geschickt hat. Zunächst fallen wieder (das Füllwort „wieder“ ist angebracht, weil niemand sonst so schöne Alurahmen fertigt) die astrein verspachtelten Nähte auf. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man denken, man hätte einen Carbonboliden vor sich, so schön sind die Übergänge an den Rahmenrohren gelungen. Tatsächlich aber kommt die leichte und steife Carbonfaser ausschließlich an der Gabel zum Einsatz. Mehr kann man für preiswerte 2599 Euro nicht erwarten.