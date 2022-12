Manchmal ist weniger mehr: Statt der bisweilen etwas geräuschvollen Viergang-Schaltung wie beim Modell S3 hat das neue VanMoof S5 nur noch drei nicht mehr ganz so geräuschvolle Gänge. Auf dem Papier ein Rückschritt, der eine Gang weniger macht aber in der Praxis auf der Straße keinen Unterschied. Schließlich arbeitet die Gangschaltung vollautomatisch, und man weiß im Betrieb ohnehin nicht, in welchem Gang man gerade unterwegs ist.

Neu am VanMoof S5: Halo Rings



Ein Display gibt es nicht; was in dem Elektronengehirn des S5 vor sich geht, kann man als Fahrer nur an zwei Halo Rings genannten Farbstreifen am Lenker erahnen. Sie informieren über Speed, Unterstützungsstufe, Akkustand. Auf der ersten Testfahrt waren wir noch etwas irritiert beim Blick auf die Lichter, hatten den Dreh aber schnell raus.