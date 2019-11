E-Scooter: The-Urban #RVLTN AUTO BILD Edition

L

Technische Daten: The-Urban #RVLTN AUTO BILD Edition Motor Radnabenmotor Leistung 350 W, max. Output 550 W Ladezeit 2 h/70 %, 4 bis 6 h/100 % Akku Li-ION, 36 V, 7,3 Ah Abmessung L/B/H 110/55,5/90-112 cm (103/16/38 cm eingeklappt) Leergewicht 14 kg Zuladung 100 kg Spitze 20 km/h Reichweite 20 km Preis 799 Euro; Vertrieb über Expert, fahrrad.de, Radlbauer, Bikemax, B.O.C. und Lucky Bike

eihroller sind ein toller Spaß. Aber nicht jeder wohnt in einer Stadt, in der es diesen Service gibt. Außerdem sind die Miet-Mobile auf Dauer ganz schön teuer. Hier kommt die Lösung: Jetzt gibt es einen Elektro-Scooter von Walberg Urban Electrics in der AUTO BILD Edition. The-Urban #RVLTN ist klein, zusammenfaltbar und 14 Kilo leicht – so kann er überallhin mitgenommen werden. Kofferraum auf, Scooter raus und weg! Natürlich mit Straßenzulassung, technisch tipptopp und nur 799 Euro günstig.