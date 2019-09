Das niederländische Unternehmen Easy Caravanning zeigt seinen ersten Camper, den Take Off. Die neue Marke will die Vorteile eines Klappanhängers mit denen eines traditionellen Reisemobils kombinieren.

Easy Caravanning Take Off: Ausstattung und Preis — 19.09.2019

D en Anhänger aufschließen, einen Knopf drücken – und zack. Der Faltcaravan Take Off des neuen niederländischen Unternehmen Easy Caravanning lässt sich in nur 30 Sekunden aufbauen. Ab Oktober 2019 kann der Faltcaravan, der sich auch mit kleinen Autos ziehen lässt, bestellt werden. Die offizielle Premiere feiert er auf der Messe Kampeer & Caravan Jaarbeurs in Utrecht (Niederlande). Der Startpreis liegt bei 12.995 Euro.

Take Off von Easy Caravanning bietet bis zu vier Schlafplätze

Innerhalb von 30 Sekunden wird per Knopfdruck aus einem Anhänger ein Faltcaravan. Der Faltcaravan bietet einen Wohnraum samt Sitzbank und Esstisch sowie eine kleine Küchenzeile. Auf ein Bad muss aus Platzgründen verzichtet werden. Optional gibt es lediglich ein tragbares Porta Potti für 99 Euro. Das 2,05 x 1,60 Meter große Bett mit Kaltschaummatratze entsteht, wenn die Sitzgruppe umgeklappt wird. Unter den beiden Sitzbänken lassen sich Kissen und Decken in Kästen verstauen. Wer zwei weitere Schlafplätze braucht, muss einen aufsteckbaren Schlaftunnel, der von innen zugänglich ist, bestellen. Eine herausnehmbare Küche mit Gasschnellkupplung ist serienmäßig an Bord. Ebenso eine Edelstahlspüle mit Glasabdeckung, ein Zwei-Flammen-Gasherd und ein Besteckkasten.

Absorber-Kühlbox mit Gasanschluss für 399 Euro