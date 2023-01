Wie es der Name schon verrät, eignet sich diese Mini-Solaranlage im Komplettset zum Beispiel für die Montage an einem Balkongeländer. Sie besteht aus zwei Solarmodulen à 375 Watt und einem 600-Watt-Mikrowechselrichter.

Die monokristalline Zellstruktur sorgt selbst bei schwacher Sonneneinstrahlung oder an schattigen Tagen für eine optimale Stromausbeute. Das Modul ist besonders bruchsicher konstruiert und hält auch einem europäischen Winter problemlos stand. Laut Hersteller arbeitet die Anlage innerhalb einer Temperaturspanne von -40 °C bis 85 °C zuverlässig und ist auf eine Lebenszeit von 25 Jahren ausgelegt.

Bis zu 200 Euro Stromkosten pro Jahr sparen

Unkompliziert soll das 1,9 Kilogramm schwere NuaSol Balkonkraftwerk in nur drei Schritten mittels des mitgelieferten, 5 Meter langen Anschlusskabels nebst Schukostecker an das hauseigene Stromnetz angeschlossen sein und den selbst gewonnenen grünen Strom einspeisen. Bis zu 200 Euro jährliche Ersparnis an Stromkosten sind damit drin.