Energie speichern und das elektrische Bordnetz eines Fahrzeugs mit Strom versorgen – u.a. beim An lassen – ist die Aufgabe der Batterie. Das funktioniert meistens recht zuverlässig. Aber irgendwann kommt eben auch eine Batterie an ihre Leistungsgrenze und stellt den Dienst ein. Dann muss eine externe Quelle ran, um das Fahrzeug in Fahrt zu bringen.