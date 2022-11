Gutes Werkzeug gehört in jeden Haushalt. Irgendwann kommt immer die Zeit einer lockeren Schraube. Mit dem 7-teiligen NOW Knarrenringmaulschlüsselsatz in den Größen 8-19 Millimeter ist die Schraube schnell wieder angezogen. Nur daran denken: nach fest kommt ab! Von 38,02 auf 28,99 Euro reduziert.