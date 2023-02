Funktionierendes Licht an Fahrzeugen ist elementar für die Sicherheit im Straßenverkehr. Ein defektes Licht sollte deshalb am besten sofort repariert werden. Zum Beispiel mit der H7-LED-Autolampe Ultinon Pro6000 11972 12V von Philips. Ein Zweierpack ist aktuell beim Online-Marktplatz eBay für 99,50 Euro im Angebot. Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung sparen Sie damit jetzt 40,49 Euro (minus 29 Prozent).

Mit etwas Geschick können Do-it-yourself-Bastler die Lampen ganz einfach selbst einbauen. Dafür liegt der Packung eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung bei. Wer sich nicht sicher ist, sollte den Tausch aber lieber in der Werkstatt seines Vertrauens vornehmen lassen.

Blendfreies Fahren mit hellerem Licht

Umfangreiche Prüfungen in Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland haben die Leistungsfähigkeit der Philips Ultinon Pro6000 H7-LED bestätigt und die Straßenzulassung durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) für ausgewählte Fahrzeugmodelle ermöglicht.

So finden Sie heraus, ob die Lampen für Ihr Auto geeignet sind



Ob die Lampen in das gewünschte Fahrzeug passen, lässt sich am besten durch einen Abgleich der Scheinwerfer-Genehmigungsnummer auf den Scheinwerfern des jeweiligen Fahrzeugs feststellen. Die Nummer besteht aus einem "E" und einer oder zwei Ziffern in einem Kreis und wird dann gefolgt von einer 4- oder 5-stelligen Ziffernfolge.