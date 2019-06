er Lottogewinner, das schiefe Bild oder seine Kinofilme "Ödipussi" und "Pappa ante portas": Die Werke von Humor-Großmeister Vicco von Bülow alias Loriot sind unvergessen. Jetzt können sich Fans des am 22. August 2011 verstorbenen Schauspielers, Autoren und Komödianten eine ganz besondere Erinnerung sichern. Bei Ebay wird sein letztes Auto versteigert: ein schwarzer Mercedes ML 320 mit 218 PS, Erstzulassung 1998, gut 120.000 Kilometer gefahren. Laut Beschreibung kaufte Loriot den damaligen Neuwagen am 31. Juli 1998 bei seinem Stammhändler im Ammerland und behielt ihn elf Jahre lang. 2009 musste der damals 85-Jährige das Autofahren aufgeben, zwei Jahre darauf verstarb er.

Den Benz mit Anhängerkupplung fuhr Loriot elf Jahre lang bis 2009.

Das Benzin-SUV sei optisch wie technisch in hervorragendem Zustand, heißt es bei Ebay. Inspektion, Batterie, Lichtmaschine, Bremsen und viele andere Teile sind neu, zur Abgas- und Hauptuntersuchung geht es erst in zwei Jahren wieder. Weitere Vorzüge des Automatik-Allradlers: Anhängerkupplung, Leichtmetallfelgen, Ledersitze, Parksensoren, ein Tempomat und ein Schiebedach. Der Einstiegspreis lag beim üblichen einen Euro, am Freitagnachmittag war er auf 3600 Euro gestiegen. Die Auktion läuft noch bis Samstag, den 8. Juni 2019 um 8 Uhr. Menschen ohne Faible für feinsinnigen Humor haben laut Anzeigentext jedoch keine Chance: Der Wagen soll in beste Hände und daher nur von echten Loriot-Freunden ersteigert werden.