Florian Walberg hat eine typische Auto-Karriere hinter sich. Geboren 1974, aufgewachsen in einer Zeit, in der auch Stadtmenschen wie er selbstverständlich Führerschein machten und Autos kauften.

Heute lebt er in der Hamburger HafenCity, wo es nur noch 0,4 Parkplätze pro Wohneinheit gibt. Die Tiefgaragenplätze können Bewohner für vier Jahre ersteigern. Walberg hat mitgeboten. "Ich habe zwar noch ein Auto, aber das steht nun ungenutzt herum."

Die Abschaffung sei geplant. "Ich lebe heute in der 15-Minuten-Stadt", sagt Walberg. Was das heißt: Alles ist in einer Viertelstunde erreichbar. Den Begriff hat er sich nicht selbst ausgedacht, es ist heute ein Konzept für die Stadt von morgen.