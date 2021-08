Eine Aktion von AUTO BILD und Toyota

Los geht es auf der Rennstrecke, wo Sie und die anderen Leser unter Anleitung auf Toyota GR Yaris und GR Supra Ihr Können unter Beweis stellen müssen. Für die besten drei geht es in die nächste Runde. Bei einem exklusiven Blick hinter die Kulissen von Toyota Gazoo Racing Germany in Köln können Sie Ihr Technikwissen aufpolieren und im Fahrsimulator einen weiteren Mitstreiter rauskegeln. Haben Sie es bis in die Finalrunde geschafft, werden Sie und der verbliebene Wettbewerber bei einem Lauf der DTM Trophy Teil der Boxencrew von Toyota Gazoo Racing Germany. Wieder erwarten Sie einige knifflige Aufgaben. Setzen Sie sich hier als Bester durch, sind Sie Ihrem ersten Rennsieg schon ganz nahe, denn wir laden Sie zu einem Rennlizenz-Lehrgang ein.