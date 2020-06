Kia pirscht sich nach vorn. In der Zehn-Jahres-Bilanz unserer Image-Umfrage "Die besten Marken in allen Klassen" haben sich die Koreaner bis auf Platz sieben vorgekämpft – vor Hersteller wie Tesla oder Toyota. Längst vertrauen unsere Leser der einstigen Billigmarke. Und trauen ihr noch eine Menge mehr zu. Bei Kundendienst, Zuverlässigkeit und Preis/Leistung hat Kia seit Jahren Top-Noten eingefahren. Seit Kurzem punkten sie auch in Disziplinen wie fortschrittliche Technik, umweltfreundliche Motoren oder alternative Antriebe.

