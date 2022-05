Zoom Jinba Ittai: Leserin Giolina Güttler (21, Hamburg) hat eine optimale Sitzposition im CX-60 und die Bedienelemente sind intuitiv zu bedienen und zudem edel verarbeitet.

Höchste Zeit, den CX-60 in Augenschein zu nehmen. "Trotz seiner Größe wirkt er viel sportlicher, als ich gedacht habe", stellt die Hamburgerin fest. Und Jo liefert die Erklärung: "Durch die lange Motorhaube und die nach hinten versetzte Fahrgastzelle hat man den Eindruck eines Raubtiers kurz vor dem Sprint." Einen praktischen Nutzen hat die lange Front auch: Der CX-60 kommt mit Hinterradantrieb und bekommt 2023 auch zwei Reihensechszylinder (3,3-Liter-Skyactiv-D und 3-Liter-e-Skyactiv-X, jeweils als Mild-Hybride), die den Platz im Vorderwagen brauchen. Der Testwagen hat den ersten Plug-in-Hybrid-Motor in der Mazda-Historie verbaut: Der 2,5-Liter-Vier-zylinder (191 PS) kommt zusammen mit dem Elektromotor (175 PS) auf eine Systemleistung von 327 PS und 500 Nm. Rein elektrisch sind bis zu 63 Kilometer drin."Erstaunlich, wie leichtfüßig sich ein so großes Auto bewegen lässt", stellt Giolina bei ihrer Testfahrt fest. "Sportlich, wenn man will, aber auch sehr komfortabel und im E-Betrieb auch fast lautlos. Hier gehen Design und Technik Hand in Hand."