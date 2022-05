Industrie, Politik und Kommunen bemühen sich nach Leibeskräften, das Elektroauto für den Kunden so interessant wie möglich zu machen. Hersteller und Staat teilen sich die Kaufprämie von über 9.000 Euro, das Finanzamt verzichtet auf die KFZ-Steuern und das Umweltbundesamt lässt einen pro Jahr noch mit rund 350 Euro von der THG-Prämie profitieren.

Der deutsche Autoversicherer HUK-Coburg bietet seinen Kunden darüber hinaus nunmehr einen weiteren E-Bonus an. Wer sein Elektroauto bei der HUK versichert, kann sich über einen Rabatt von zehn Prozent auf den Monats- / Jahrespreis freuen.

Versicherung von Akku und Fahrzeug

In der Elektro-Versicherung der HUK-Coburg ist nicht nur das Auto selbst, sondern auch der Akku versichert. Was sich wie eine Selbstverständlichkeit anhört, ist bei einigen Autoversicherungen nicht so. Hier muss der besonders teure Akku als zentrale Komponente des fahrbaren Untersatzes wie einst die exklusive Soundanlage separat und somit kostenpflichtig extra versichert werden.

Bei der HUK24 ist der Schutz des Akkus in der Kaskoversicherung inbegriffen und die Versicherung verzichtet zudem auf altersbedingte Abzüge bei Akkuschäden. Muss bei einer Reparatur der Akku später einmal mit getauscht werden, wird dies unabhängig vom Alter des Akkus ebenfalls von der Versicherung getragen.

Kasko-, Vollkasko- Versicherung und Schutzbrief: Das empfiehlt die HUK-Coburg