Unsere Leser haben gewählt: Bereits zum fünften Mal stand die Wahl zum beliebtesten Firmenwagen des Jahres an. In insgesamt sieben Klassen konnten unsere Leser ihr Lieblingsmodell küren. Weil der relevante Markt in großen Teilen von deutschen Herstellern dominiert wird, haben wir auch in diesem Jahr wieder in den verschiedenen Kategorien einen Importsieger ausgezeichnet.