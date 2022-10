Das eRockit ist ein fahrradähnliches Elektromotorrad, das sich per Pedalkraft auf 89 Stundenkilometer beschleunigt lässt. Der Hersteller spricht daher vom "schnellsten Fahrrad der Welt". Nachdem das erste eRockit in einer limitierten Stückzahl von 100 Exemplaren produziert wurde, stellt der deutsche Hersteller aktuell das Nachfolgemodell eRockit One vor. Der Hybrid aus E-Bike und Motorrad aus der Region Berlin-Brandenburg ist bereits vorbestellbar. Die Auslieferung ist für das Frühjahr 2023 geplant. Das Nachfolgemodell eRockit One hat eine neue Batterie erhalten und verfügt über noch mehr Power, das jedenfalls verspricht der Hersteller. Auch soll es weitere neue Features für mehr Komfort und Fahrfreude geben.