Fans der Marke Abarth teilen gerne mit, was sie haben. Sound stand deshalb weit oben auf der Wunschliste der sogenannten Abarthisti für das erste Elektroauto der 1949 gegründeten Tuningschmiede. Und so knurrt der Abarth 500e genauso böse wie seine von Turbobenzinern angetriebenen Brüder.

Also Schluss mit synthetischem Gebrüll, stattdessen E-Auto-gemäß beinahe lautloses Gleiten während der Testfahrt in der Umgebung des Lago Maggiore. Die Tour führt über kurvenreiche Landstraßen, wo sich der Abarth 500e deutlich wohler fühlt als auf der Autobahn.

Skorpion unter Strom

Er ist zwar rund 350 Kilogramm schwerer als der Abarth 695. Im direkten Vergleich machen sich aber längerer Radstand, breitere Spur, tieferer Schwerpunkt und günstigere Gewichtsverteilung positiv bemerkbar. Der Skorpion unter Strom zischt auch dank Sportfahrwerk und spezieller Reifen wie ein Gokart ums Eck. Die verbleibende Tendenz zum Schieben über die Vorderachse bügelt der elektrische Antrieb gefühlvoller weg als das ESP des 695. Auch das Heck des Abarth 500e reagiert lange nicht so nervös beim Bremsen in Kurven oder auf Bodenwellen.

Den Antriebsstrang und die 42-kWh-Batterie teilt sich der Abarth 500e weitgehend mit dem Schwestermodell von Fiat . Allerdings dreht der Motor höher und leistet 37 PS mehr. Aber 155 PS sind für einen Abarth nicht gerade berauschend. Den 695 gibt’s mit bis zu 180 PS. Auch die auf 155 km/h beschränkte Höchstgeschwindigkeit und der 0-auf-100-Sprint in sieben Sekunden sind unter sportlichen E-Autos höchstens Mittelmaß. Immerhin sei der Stromer bei im Stadtverkehr üblichen Geschwindigkeiten messbar agiler als der Verbrenner.

Die Kehrseite der Medaille ist der hohe Verbrauch. Zusammen mit dem relativ kleinen Akku keine gute Kombination. Laut Norm muss der Abarth 500e etwa alle 250 Kilometer an die Ladesäule. Bei betont flotter Fahrweise und im Fahrmodus "Scorpion Track", wenn nur über die Scheibenbremsen und nicht auch durch Rekuperation verzögert wird, dürften schon 200 km schwierig werden.

Energierückgewinnung etwas ruppig



Mit feinem Alcantara bezogene Sportsitze mit Skorpion-Prägungen in der Rückenfläche sind Serie. Sie bieten ordentlichen Seitenhalt, sind aber deutlich bequemer als die Schalen der Abarth-Verwandtschaft mit Verbrenner. Der Fahrersitz lässt sich sogar in der Höhe verstellen. Zusammen mit dem längs und vertikal verstellbaren Alcantara-Lenkrad ist so auch für Personen eine entspannte Sitzposition machbar, die größer als italienisches Standardmaß sind. Fans hat Abarth schließlich auch außerhalb des Heimatlandes.