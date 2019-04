D

as Amtsgericht Hamburg hat das Motorrad eines 22-Jährigen eingezogen, nachdem der Biker am 14. November 2018 mit bis zu 129 km/h durchs Stadtgebiet gerast war. Der Mann wurde wegen der "Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen " verurteilt. Seit Oktober 2017 greift hier der Paragraf 315d/f, der im Fall einer solchen Straftat eine hohe Geld- oder gar Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren vorsieht. Zusätzlich kann das Gericht das Fahrzeug als "Tatmittel" einziehen. Genau das ist nun mit der Streetfighter-Maschine geschehen!